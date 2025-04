Die Organisation RAND hat Folgekosten ausbleibender Produktivität wegen chronischer Schlaflosigkeit berechnet und war für 2023 auf etwa 11.000 Euro pro Kopf in Deutschland gekommen. Am meisten leiden aber die Betroffenen selbst an den Folgen: Denn wer länger schlecht schläft, hat ein höheres Risiko für Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen, Übergewicht und Depressionen.