Das Schlaganfall-Risiko können auch Verengungen in der Halsschlagader erhöhen. Unter solchen Verkalkungen leiden etwa eine Million Menschen in Deutschland. Bei ihnen besteht durch Ablagerungen, also Plaques, eine so genannte Stenose. Ist diese Engstelle stark ausgeprägt, spüren die Betroffenen mitunter bereits neurologische Ausfallerscheinungen, also vorübergehende Lähmungen oder eine Sehschwäche.