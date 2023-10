Verbraucherschützer fordern: Wer daheim schlechteres Internet hat als im Vertrag steht, solle nicht den kompletten Preis zahlen müssen. In einem Schreiben des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) heißt es, trotz eines Minderungsrechts werde es den Betroffene schwer gemacht, die Ansprüche geltend zu machen. Um die Situation zu verbessern, fordert der Verband eine pauschale Reduktion des Tarifes um 15 Euro pro Monat – das solle so lange gelten, bis das Defizit behoben sei.

Der Bundesverband kritisiert: Die bisher gültige Regelung enthalte zwar klare Kriterien, ab wann ein Verbraucher besagten Minderungsanspruch habe. Es werde aber Interpretationsspielraum zugelassen bei der Frage, wie hoch genau diese Preisminderung ausfallen solle. In der Praxis könnten die Verbraucherinnen und Verbraucher von dem neuen Recht nur schwer Gebrauch machen, heißt es in dem Schreiben. "Anbieter berechnen die Minderungshöhe intransparent und zu gering, gewähren unter Umständen gar keine Minderung oder Sonderkündigung." Die Liste der Hürden und der Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern sei lang. In einer Gesetzesreform sollte es erhebliche Nachbesserungen geben, fordern die Verbraucherschützer.