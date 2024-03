Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jens Meyer

Tarifkonflikt Luftsicherheit: Tarifparteien einigen sich auf Schlichtung

Hauptinhalt

26. März 2024, 15:27 Uhr

Vorsichtige Entwarnung für Flugreisende: In den Tarifverhandlungen für das Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen haben sich die Tarifparteien auf eine Schlichtung geeinigt. Auf Streiks um Ostern will Verdi verzichten. Es gibt jedoch noch weitere Tarifkonflikte im Luftverkehr. Auswirkungen jüngster Streiks in der Branche zeigen sich bei den Passagierzahlen.