Auch in Mitteldeutschland werden immer wieder vor allem Senioren Opfer von Schockanrufen, auch ohne den Einsatz von KI. So registrierte die Polizei in Sachsen für das Jahr 2022 insgesamt 251 "vollendete" Schockanrufe. Dabei entstand ein Schaden von 2,1 Millionen Euro. In Sachsen-Anhalt gab es 2022 allein in Halle fast 1.000 Fälle von versuchten betrügerischen Anrufen. Nach Polizeiangaben waren die Täter in 318 Fällen erfolgreich und erschwindelten in der Stadt insgesamt mehr als 750.000 Euro.