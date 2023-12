Niedersachsen Bundeskanzler Scholz besucht Hochwassergebiet an der Aller

31. Dezember 2023, 13:10 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz macht sich am Sonntag ein Bild über die Lage im niedersächsischen Hochwassergebiet. In Verden an der Aller drohen die aufgeweichten Deiche zu brechen.