Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist tot. Wie der Suhrkamp Verlag in Berlin und der Carl Hanser Verlag mitteilten, starb Enzensberger am Donnerstag in München. Er wurde 93 Jahre alt. Der Hanser Verlag würdigte Enzensberger als unabhängigen Denker und einen der renommiertesten deutschen Schriftsteller.