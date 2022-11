Schuldneratlas 2022 Zahl überschuldeter Menschen weiter gesunken

Nirgendwo in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind so viele Menschen in akuter finanzieller Not wie in Halle. Hier sind rund 15 Prozent aller Erwachsenen von Überschuldung betroffen. Insgesamt sind die Überschuldungsquoten laut dem neusten "Schuldneratlas" in allen drei Ländern gegenüber dem Vorjahr allerdings gesunken. Doch der Trend könnte sich wegen Inflation und Energiepreisen sehr bald wieder umkehren.