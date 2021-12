Mit dieser Forderung aber stoße sein Verband seit zehn Jahren beim Kultusministerium auf taube Ohren: "Wir haben immer wieder vor der Lehrerknappheit gewarnt. Wir haben Studien vorgelegt, dass die Ausbildung nach Bedarf an den Universitäten erfolgen muss und nicht einfach blind in den Himmel hinein. Dass eine Lehrerausbildung in der Fläche erfolgen muss, also auch in Ost- und Westsachsen und nicht nur in Dresden und in Leipzig", sagt Jung.