Der Frust bei den Lehrern ist hoch – insbesondere in Sachsen-Anhalt. Vor dem Landtag in Magdeburg demonstrierten im Oktober Grundschullehrerinnen und -lehrer vor dem Landtag. Denn eine Nebenwirkung des Lehrermangels ist die Überforderung derer, die den Unterricht trotzdem jeden Tag stemmen: "Wenn man nicht so motiviert wäre und so ein tolles Kollegium hätte, ich glaube, dann hätten wir vielleicht schon lange hingeschmissen", sagt Lehrerin Sibylle Heyer von der Grundschule "An der Stadtmauer" in Zerbst im Landkreis Anhalt-Bitterfeld während der Demo gegenüber MDR exakt. Denn obwohl sie fix und fertig nach Hause komme, mache sie immer weiter – für die Kinder, für die Eltern, für die Kollegen. "Und es ist eigentlich unser Ziel, dass wir es nicht mehr machen. Aber wir machen es trotzdem."

"Wir haben nicht die Möglichkeiten, den Kindern das zu bieten, was sie eigentlich verdient hätten", sagt Vivien Hohmann, die an einer Grundschule in Zerbst arbeitet. Auch deshalb hat die Lehrerin vor dem Landtag in Magdeburg demonstriert. Bildrechte: MDR exakt Laut einer von der Lehrergewerkschaft geförderten Studie arbeitet etwa in Sachsen über ein Drittel der Vollzeitkräfte mehr als 48 Stunden pro Woche – was gegen geltende Arbeitsschutznormen verstößt. Doch gleichzeitig steigen auch noch die Anforderungen: "Wir sind 24 Kinder pro Klasse, acht oder neun davon sprechen kein Wort Deutsch", erklärt Vivien Hohmann, die ebenfalls an der Grundschule in Zerbst unterrichtet. Diese Kinder blieben auf der Strecke. "Wir haben nicht die Möglichkeiten, den Kindern das zu bieten, was sie eigentlich verdient hätten."

Diese Botschaft ist auch in der Politik längst angekommen, doch schnelle Lösungen sind nicht in Sicht. Auch die Verbeamtung für junge Lehrer und die Anhebung der Gehälter, haben in Sachsen-Anhalt den Lehrermangel nicht beseitigt. Ebenso wenige die höhere Zahl an Studienplätzen um 200 auf 1.200. Dabei ist das Problem: "Wir haben nicht ausreichend Bewerber", sagt Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). "Deshalb greifen wir auch in den Seiteneinsteigermarkt rein." Da auch so zu wenige Stellen besetzt werden können, habe man nun auch die Anforderungen für Bewerber runtergeschraubt. Bislang sei ein abgeschlossenes Hochschulstudium die Voraussetzung gewesen, nun reiche auch ein Bachelor.