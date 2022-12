Während Seiteneinsteigende in Sachsen eine dreimonatige Einstiegsfortbildung, "in der sie sowohl fachlich als auch praktisch von erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern geschult werden", so das Bildungsministerium, bekommen, durchlaufen Seiteneinsteigende in Sachsen-Anhalt einen vierwöchigen pädagogischen Kompaktkurs, in Thüringen einen dreiwöchigen Intensivkurs. Daran schließt sich in allen Ländern eine berufsbegleitende Nachqualifizierung unterschiedlicher Länge an. Berufsbegleitend heißt auch, dass die Neulehrer sofort mit der Arbeit beginnen.

Thüringens Landeselternsprecherin Claudia Koch: "Es gibt genügend qualifizierte Menschen in der Bevölkerung. Der Lehrerberuf ist erlernbar." Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Thüringens Landeselternsprecherin Claudia Koch ist da pragmatisch: "Vor zehn Jahren hätte ich gesagt: Wir müssen aufpassen, dass die Qualität nicht verwässert. Aber es gibt genügend qualifizierte Menschen in der Bevölkerung. Der Lehrerberuf ist erlernbar." Die Seiteneinsteiger, die sie kennt, hätten vorher beispielsweise an einer Universität gearbeitet. Aber auch Handwerksmeister seien schon dabeigewesen.

Pädagogische Qualifizierung ist wichtig

"Seiteneinsteiger müssen qualifiziert und vorbereitet werden", sagt sie. "Nicht fachlich, sondern man muss im Wesentlichen mit der Klasse klarkommen", also pädagogisch und didaktisch geschult sein. Die ersten Seiteneinsteiger seien ohne Weiterbildung in den Berufsalltag "hineingeworfen" worden, sagt Koch. "Das ist inzwischen besser gelöst." Doch klar, mehr Qualifizierung gehe immer. "Auf dem Papier sieht es in Thüringen gut aus. Aber an manchen Stellen gibt es bürokratische Hürden."

Wo es zu wenige Lehrer gibt, um überhaupt Unterricht sicherzustellen, bleibt kaum Zeit, die Seiteneinsteiger zu betreuen und zu begleiten. André Jaroslawski stellvertretender Vorsitzender des Landeselternrates Sachsen

André Jaroslawski, stellvertretender Vorsitzender des Landeselternrates Sachsen, bemängelt die Qualifizierungsmaßnahmen in Sachsen deutlich: "Psychosoziale und didaktische Kompetenzen werden gering oder gar nicht vermittelt", sagte er dem MDR. Problematisch sei die Unterstützung der Seiteneinsteiger an den Schulen. "Wo es zu wenige Lehrer gibt, um überhaupt Unterricht sicherzustellen, bleibt kaum Zeit, die Seiteneinsteiger zu betreuen und zu begleiten."

Integration in den Schulalltag

Doch genau das ist Teil der Maßnahmen in allen drei Ländern: Das Kollegium in der Schule soll Seiteneinsteiger bei der Einarbeitung und Integration in den Schulalltag unterstützen.

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft fordert zusätzliche Stunden für die Einarbeitung der Seiteneinsteiger im Schulbetrieb. Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures

Dafür werde kaum Zeit eingeplant, es fehle an zusätzlichen Stunden, so die Gewerkschaften für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. So sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft in Sachsen-Anhalt dem MDR: "Die derzeitigen zwei Anrechnungsstunden für Mentoren fallen oft unter den Tisch, weil Lehrkräftemangel besteht."

Der Unterstützungsaufwand ist zum Teil sehr groß für die fachbegleitenden Lehrer. Michael Kummer Sprecher GEW Thüringen

Und ein Sprecher der GEW Thüringen erklärt, dass eine "vernünftige Einarbeitungszeit" fehle. "Der Unterstützungsaufwand ist zum Teil sehr groß für die fachbegleitenden Lehrer. Hier wären verbindliche und mehr Anrechnungsstunden besonders notwendig."

Doch manche Schulen hätten einen so hohen Bedarf an neuen Lehrkräften, dass die Seiteneinsteiger regelrecht "verheizt" würden. Viele Seiteneinsteiger arbeiteten am Limit. "Das kann nicht funktionieren", so der Sprecher. "Einige geben ganz auf." Matthias Rose vom Landeselternrat Sachsen-Anhalt fordert deshalb, dass für Seiteneinsteiger in den ersten beiden Jahren die Unterrichtsstunden reduziert werden müssten.

Seiteneinsteiger müssen von Beginn an ebenso viele Unterrichtsstunden abdecken wie voll ausgebildete Lehrer. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / wolterfoto

Auch die GEW in Sachsen-Anhalt sieht das so. "Leider wird den Kollegen wenig Zeit gegeben, sich auf den neuen Job einzurichten. Sie werden sofort und ohne nennenswerte Vorbereitung mit 25 Unterrichtsstunden konfrontiert. Wir als GEW fordern, dass Seiteneinsteigende für das erste halbe Jahr ein Drittel weniger unterrichten sollten."

Thüringer Bildungsministerium: Seiteneinsteiger unverzichtbar

Die Länder betonen vorwiegend den Erfolg, den die Einstellung von Seiteneinsteigern bringt. So teilte das Thüringer Bildungsministerium dem MDR mit: "Ganz generell lässt sich sagen, dass Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger zu einer wertvollen Säule bei der Lehrerschaft und der Unterrichtsabsicherung geworden sind und an vielen Thüringer Schulen ein unverzichtbarer Teil des Kollegiums sind. Auf Grund ihrer unterschiedlichen Bildungsbiografien bringen sie oft sehr wertvolle neue Impulse in die Schullandschaft ein."

Vielerorts werden Seiteneinsteiger als große Unterstützung wahrgenommen. Matthes Blank GEW Sachsen

Die Erfahrungen, die in den Schulen mit den Seiteneinsteigern gemacht werden, sind zweifellos oft positiv, wie der Sprecher der GEW Sachsen sagt. "Vielerorts werden Seiteneinsteiger als große Unterstützung wahrgenommen." Oft gelinge der Einstieg in den Unterricht gut. Die Hochachtung für die Bewältigung der Doppelbelastung Schule und Qualifikation sei groß.

Eltern: überraschend gute Erfahrungen mit Seiteneinsteigern

Auch André Jaroslawski vom Landeselternrat Sachsen berichtet von positivem Feedback. "Es gab für die Eltern überraschend gute Erfahrungen mit Seiteneinsteigern. Eltern empfanden es auch als Glücksfall, dass ein Lehrer für die Klasse da ist." Viele nicht grundständig ausgebildete Lehrkräfte bemühten sich darum, einen guten Unterricht zu machen.

Sorgen bei der Lehrerschaft

Bei der GEW Sachsen kennt man auch andere Erfahrungen. "Wenn die Seiteneinsteiger-Quote zu hoch wird, regt sich allerdings auch Widerstand und natürlich gibt es Menschen, die sich die Arbeit als Lehrkraft einfacher oder anders vorgestellt hatten." Zudem hätten "viele grundständig ausgebildete Kolleginnen und Kollegen angesichts der Dimension auch begründete Sorgen vor einer Deprofessionalisierung des Lehrerberufes", so der Sprecher.

Claudia Koch, Thüringens Landeselternsprecherin: "Ich plädiere dafür, den Seiteneinsteigern Verständnis und Toleranz entgegenzubringen und ihnen Zeit zu geben." (Symbolbild) Bildrechte: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

"Natürlich", sagt die Thüringer Landeselternsprecherin Claudia Koch dazu, "Probleme gibt es schon immer, das ist nie einfach. Ich plädiere dafür, den Seiteneinsteigern Verständnis und Toleranz entgegenzubringen und ihnen Zeit zu geben."

GEW: Fülle von Maßnahmen gegen den Lehrermangel erforderlich

Doch auf Dauer wird auch die Einstellung von Seiteneinsteigern nicht ausreichen, um langfristig wieder mehr Menschen für den Lehrerberuf zu gewinnen. Dafür gebe es eine Fülle von Maßnahmen, die wesentlich seien, sagt der GEW-Sprecher für Sachsen. Beispielsweise sollten Lehrer entlastet werden, damit sie länger im Beruf bleiben. Ergänzend müsse sich die Lehrerausbildung ändern, Schulen bräuchten Verwaltungskräfte, Assistenzen und IT-Fachleute. Auch die GEW Thüringen stimmt zu: "Dringlich ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, um den Lehrerberuf attraktiv zu machen, es reicht nicht allein ein guter Verdienst."

Wir werben nicht offensiv für Seiteneinsteiger. Das muss sich ändern. Matthias Rose Vorsitzender des Landeselternrates Sachsen-Anhalt

Darüber hinaus müsse vor allem mehr für den Lehrerberuf geworben werden. Auch um Seiteneinsteiger, sagt Matthias Rose, der Vorsitzende des Landeselternrates Sachsen-Anhalt: "Wir werben nicht offensiv für Seiteneinsteiger. Das muss sich ändern."

Image des Lehrerberufes aufwerten

Und zu guter Letzt und generell müsse überhaupt das Image des Lehrerberufes auf lange Sicht aufgewertet werden, sagt auch Claudia Koch aus Thüringen. "Es muss schon in den Schulen für den Lehrerberuf geworben werden."

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) wirbt für den Lehrerberuf. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler