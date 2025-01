Deutschlands Schulen werden am häufigsten nach den Pädagogen Maria Montessori und Johann Heinrich Pestalozzi benannt. In Westdeutschland tragen ein Prozent der knapp 25.000 Schulen den Namen Montessori, in Ostdeutschland ist Pestalozzi Namensgeber von zwei Prozent der rund 5.500 Schulen. Beide Pädagogen sind mit umfassenden Schulkonzepten verbunden.