In jedem Jahr gibt es also Bundesländer, die solche großen Sprünge machen müssen. Außer Bayern und Baden-Württemberg beteiligen sich alle am rotierenden System. Umgekehrt bedeutet das: Wäre die Zahl der Unterrichtstage festgelegt, dann wäre dieses System nicht möglich. In einigen Jahren kommen in Thüringen oder Sachsen auch wieder besonders lange Schuljahre. Das sorge für Ausgleich, schreibt auch das Sächsische Kultusministerium auf Nachfrage.

Schuljahr in Sachsen nur 36 statt 38 Wochen lang

Aber was ist mit dem Argument, dass dadurch der Zeitdruck steigt? Das stimme zwar, sagt Ministeriumssprecher Knothe. Andererseits sei der Thüringer Lehrplan schon lange nicht mehr auf eine bestimmte Menge Stoff ausgelegt, der abgearbeitet werden müsse: "Sondern wir haben in den Lehrplänen schon lange auf die Kompetenz-Orientierung gesetzt. Wir haben den Schulen und den einzelnen Lehrkräften ein sehr hohes Maß an pädagogischer Freiheit gegeben, um genau auf solche Situationen flexibel reagieren zu können."