Ungewollte Schwangerschaften Gibt es in Mitteldeutschland genügend Ärzte, die Abtreibungen vornehmen?

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk/ Toni Gräfe

Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland nach wie vor umstritten. In manchen Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg führt das zu großen Problemen bei der Versorgung ungewollt schwangerer Frauen. So bieten einzelne Praxen gar keine Abtreibungen mehr an – weil Abtreibungsgegner vor Praxen protestieren oder weil der Nachwuchs an Ärztinnen und Ärzten fehlt. Gibt es dieses Problematik auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen?