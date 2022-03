Von elf angefragten Kliniken in öffentlicher Hand mit Gynäkologie in Thüringen haben sechs angegeben, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen: das Klinikum Altenburger Land, die Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt, das Universitätsklinikum Jena, das Elisabeth Klinikum, das Schmalkalden Klinikum Sonneberg/Neuhaus und das Klinikum Bad Salzungen.

Andere verlässliche Daten, wie viele Kliniken und Praxen Schwangerschaftsabbrüche durchführen, gibt es bisher nicht. Zwar verzeichnet das Statistische Bundesamt regelmäßig eine Zahl an "Meldestellen". Im dritten Quartal 2021 waren das 102 in Sachsen, 48 in Sachsen-Anhalt, 37 in Thüringen.