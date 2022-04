Lebenslauf von Ulrike Busch Ulrike Busch war von 2003 bis 2018 Professorin für Familienplanung an der Hochschule Merseburg. Sie hat den deutschlandweit einmaligen Masterstudiengang "Sexualpädagogik und Familienplanung" miteingeführt, zu dem auch der Bereich Schwangerschaftsberatung gehört.

Zuvor war sie acht Jahre lang Mitglied der Ethik-Kommission für Reproduktionsmedizin der Ärztekammer Berlin und hat das Familienplanungszentrum in Berlin mitgegründet und geleitet.

Als Referentin in Fortbildungen für Schwangerschaftsberaterinnen, unter anderem bei Landesministerien, der Dajeb oder der Diakonie war beziehungsweise ist sie hoch geschätzt.

Viele Jahre wirkte sie ehrenamtlich beim Bundesverband Pro Familia sowie beim Landesverbandes Pro Familia Berlin mit. Aktuell ist sie in wissenschaftlichen Projekten, sowie Lehre und Fortbildung aktiv und in der Paar- und Sexualtherapie tätig.