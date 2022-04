Für die langfristige Gestaltung der Landwirtschaft sieht die Wissenschaft aber klare Ziele. Sehr deutlich formuliert es Anna Cord, Professorin für Modellbasierte Landwirtschaftsökologie an der TU Dresden. Aus ihrer Sicht steht fest, dass Fleischkonsum und Fleischproduktion runtergehen müssen. "Wir könnten damit sehr viele Schritte in Richtung Klimaziele und Naturschutzziele und einen Beitrag zur Ernährungssicherheit insgesamt schaffen", sagt sie. Die Transformation des Landwirtschaftssystems sei ein riesiger Kraftakt, aber notwendig.

So verweist die Forscherin auf externe Kosten, die bei der bisherigen Lebensmittelproduktion entstehen, aber noch kaum beachtet würden. Dazu zählen Gesundheitskosten, aber auch indirekte Kosten durch Emissionen von Treibhausgasen, Bodenerosion und Wasseraufbereitungskosten. "Würde man das alles berücksichtigen, wären die Lebensmittel und Produktion sehr viel teurer."



Zusammen mit mehr als 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat Cord im März einen Aufruf an die EU-Agrarpolitik gestartet, angesichts des Kriegs in der Ukraine Nachhaltigkeitsziele bei der Lebensmittelproduktion stärker in den Fokus zu rücken. Eine Kernforderung ist, in Europa die Umstellung auf eine gesündere Ernährung mit weniger tierischen Produkten zu beschleunigen. So solle auch langfristig die globale Ernährungssicherheit gewährleistet werden.