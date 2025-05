Bildrechte: picture alliance / dpa | Daniel Karmann

Passive Sterbehilfe Selbstbestimmtes Sterben ist auch in Deutschland möglich

01. Mai 2025, 05:00 Uhr

Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor fünf Jahren ist die so genannte Beihilfe zum Freitod in Deutschland erlaubt. Die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS) bietet dazu Beratung und Unterstützung an. Laut der DGHS-Kontaktstelle Mitteldeutschland ist die Nachfrage in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Mehrfacherkrankungen seien der häufigste Grund, warum sich Menschen an die DGHS wenden.