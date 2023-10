Urteil Anwohner verlieren Prozess um selbstgebastelte Tempo-30-Schilder

Hauptinhalt

In einem Prozess um die Zulässigkeit von "Freiwillig Tempo 30"-Schildern auf Privatgrundstücken sind drei Kläger vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg gescheitert. Das Gericht wies deren Klagen ab. Im Kern ging es um die Frage, ob Anwohner auf ihren Grundstücken und mit eigenen Schildern an Fahrer appellieren dürfen, die Geschwindigkeit in Ortsdurchfahrten zu drosseln. Die Kläger werden von der Deutschen Umwelthilfe unterstützt, die ein Grundsatzurteil erstreiten will.