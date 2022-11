Sextortion Erpresser locken 21-Jährigen in Videochat-Falle

An einem Oktoberabend sitzt Felix Bauer (Name geändert) irgendwo in der Nähe von Wittenberg in seinem Wohnzimmer auf dem Sofa und chattet via Smartphone im sozialen Netzwerk Instagram mit einer Frau namens Loula. Diese hatte den 21-Jährigen zuvor angeschrieben, ohne, dass er sie kannte. "Ich war anfangs skeptisch, dass ich aus dem Nichts angeschrieben werde", erzählt er, "nach einem gewissen Hin- und Herschreiben war es für mich, wie als wenn es eine normale Person ist."