Doch wenn sexualisierte Gewalt noch immer nicht als solche angesehen und verurteilt wird, ist dann nicht die Strafrechtsreform gescheitert? Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz gehe bei solchen Reformen immer auf diese Art vor, sagt Susanne Bunke, Referatsleiterin für Sexualstrafrecht im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Bei größeren Reformen beobachte man, was mit den Normen in der Praxis passiere und fragt: "Ist das praxistauglich? Was sagt die Rechtsprechung dazu? Und gegebenenfalls steuern wir nach."

Für den Bundesverband "Frauen gegen Gewalt" gibt es so einiges nachzubessern. Standardisierte Schulungen für alle am Prozess Beteiligten, mehr Ausstattung und Personal für die Polizei, mehr Ressourcen für Beratungsstellen und vor allem: die Männer mit ins Boot holen. Denn dann heißt es vielleicht nicht mehr: Es liegt an dir, ob du Opfer wirst. Sondern: Es liegt an dir, ob du Täter wirst.