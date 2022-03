Kurz vor dem Einmarsch russischer Soldaten in die Ukraine sagte Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht in der Talkshow von Anne Will: "Ich finde die Aggressivität, mit der vor allem von amerikanischer Seite ein russischer Einmarsch geradezu herbeigeredet wird, die ist ja schon bemerkenswert." Dabei habe Russland angeblich kein Interesse, einen Krieg mit dem Nachbarland anzufangen. Auch wenn Sahra Wagenknecht weder für die ganze Linkspartei noch für Ostdeutschland steht, steckt in ihrer Aussage doch einiges drin – was beide betrifft.