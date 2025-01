In der Silvesternacht starben bundesweit fünf Menschen durch Feuerwerkskörper. Dabei kam es in Sachsen zu gleich zwei Todesfällen. Weitere Tote gab es in Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Brandenburg. In Mitteldeutschland war Leipzig der Schwerpunkt des Einsatzgeschehens. Nach Angaben der Polizei wurden 31 Straftaten registriert, darunter gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz.