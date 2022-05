Im Gegensatz zur Ukraine ist es im beschaulichen Erzgebirge ruhig und friedlich. Doch auch in Sachsen gibt es Sirenen, die ab und an Alarm schlagen. Wofür sie hier genutzt werden, erklärt Paul Schaarschmidt vom erzgebirgischen Kreisfeuerwehrverband einer kleinen Runde Geflüchteter aus der Ukraine: "Wenn eine Sirene in Deutschland geht, bedeutet das – einmal kurz – einen Probealarm. Oder wenn die Sirene längere Zeit geht und so auf und abschwellend ist, bedeutet das, wenn das dreimal passiert, dass die Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen wird. Am wichtigsten ist, dass ihr wisst, dass ihr bei uns keine Angst haben müsst."