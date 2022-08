Viel lieber hätte André Gries vom Uniklinikum Leipzig jedoch das sogenannte Ivena-System. Sachsen-Anhalt hat es schon. Dirk Burkard von der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt erzählt: "Ich bin jetzt live in dem System Ivena, wo ich sehe, wer handlungsfähig ist. Da sehen zum Beispiel alle Kliniken in Sachsen-Anhalt, dass in Magdeburg eine bestimmte Klinik sich für einen Fachbereich abgemeldet hat. Und daneben noch, wenn bestimmte Großgeräte ausfallen wie MRT, CT, Herzkathetermessplätze und so weiter." Die Kliniken könnten sich dann darauf vorbereiten, da sie wüssten, dass sie die neue Anlaufstelle sind.