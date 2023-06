Es ist T-Shirt-Zeit, manche verbringen die Nachmittage am See, um sich zu bräunen, aber Vorsicht! Zu viel Sonne erhöht das Hautkrebsrisiko. Das weiß auch MDR-AKTUELL-Hörer Reinhard Drube. Er hat deshalb zwei Fragen an uns geschickt. Fangen wir mit der ersten an. Herr Drube schreibt, er sei schon oft beim Dermatologen gewesen. Und der habe Hautpartien entdeckt, die entfernt werden mussten. Diese seien aber gar nicht dort gewesen, wo die Sonne hinkommt, sondern eher im Badehosenbereich. Wie ist das zu erklären?

André Seifert: An den Fußsohlen, in der Pofalte, im Mund – Die kleinen schwarzen Punkte, auch Pigmentmale oder Leberflecken genannt, sind manchmal an den verrücktesten Stellen zu finden. Wie kommen sie dorthin? Um die Antwort zu verstehen, muss man wissen: Die schwarze Färbung entsteht durch Melanin, einen Stoff, der die Haut eigentlich schützen soll, erklärt Dr. Nadja Seidel vom Krebszentrum der Universität Dresden.

"Und zwar bildet die Haut, wenn die UV-Strahlung darauf trifft, den braunen Farbstoff Melanin." Sie bilde es wie eine schützende Schicht aus, die über die Zellen gelegt werde, damit die UV-Strahlung nicht so leicht in die Zelle eindringen und Schäden in der Zelle hervorrufen könne.

Viel Sonne, viel Bräune, viel Melanin. Wird die Haut bis zum Sonnenbrand gereizt, reagiert der Körper besonders stark, erklärt der Dermatologe Professor Eckhart Breitbart. Und zwar der gesamte Körper, nicht nur an der Stelle, die von der Sonne erwischt wurde. Die Folge: Überall in den Hautschichten am gesamten Körper wird Melanin produziert. Und das immer wieder bei jedem neuen Sonnenbrand über Jahrzehnte.

"Wenn Sie in der Kindheit zum Beispiel einen Sonnenbrand nur am Rücken bekommen, dann führt dieser dazu, dass ihr gesamtes Immunsystem, ihr Abwehrsystem des gesamten Körpers deutlich runtergefahren wird", erklärt Breitbart. Gleichzeitig führe dieser Sonnenbrand dazu, dass das gesamte pigmentierende System alles, was in der Haut Pigment bilden kann, hochgefahren werde. Diese Kombination führe dazu, dass später Pigmente überall am Körper entstehen könnten.