Studie Bis 2030 fehlen in Mitteldeutschland etwa 80.000 Sozialwohnungen

Auch in Mitteldeutschland macht sich der Mangel an Sozialwohnungen bemerkbar. Seit 2015 hat sich beispielsweise der Bestand in Thüringen um ein Drittel verringert. 2023 hat es im Land rund 12.600 geförderte Wohnungen gegeben, ein Jahr zuvor waren es noch rund 800 mehr. Problematisch ist dem Bündnis zufolge neben dem schwindenden Bestand der geringe Neubau von Sozialwohnungen. In Thüringen waren es demnach vergangenes Jahr nur 73 geförderte Neubauten.



Auch in Sachsen-Anhalt werden bis 2030 rund 21.000 weitere Wohnungen benötigt, in Sachsen sogar mehr als 47.000 zusätzliche.