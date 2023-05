Ernährung und Kultur Warum der weiße deutsche Spargel bedroht ist

Der Pro-Kopf- Konsum von Spargel in Deutschland ist nach guten Jahren zuletzt wieder gesunken . Auch die heimischen Ernten gingen zurück – auf ein Maß, das mit früheren zwar noch vergleichbar ist. Ob jedoch die hiesige Spargeltradition die nächsten Jahrzehnte überlebt, erscheint unsicher.

"Es gab 2022 insgesamt einen Rückgang beim Spargelverbrauch – und zwar sowohl beim Inlands- als auch beim Importspargel", sagte Jakobs. Wegen der Inflation werde beim "tendenziell luxusbehafteten Spargel" wohl eher gespart. Dieses Jahr hat er zwar den Eindruck, dass der Absatz fast wieder alte Niveau erreicht. Dennoch entscheide sich bald, ob der Kult überlebe. "Wir machen uns nichts vor", sagte Jakobs der dpa: "Das Bohei um den weißen Spargel ist ein mitteleuropäisches Phänomen in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Viele Einwanderer kennen nur grünen Spargel, der weniger saisonal, vielseitiger anwendbar und einfacher zuzubereiten ist, auch auf dem Grill zum Beispiel." Der Trend gehe zu dem grünen, dessen Marktanteil von fünf bis zehn auf um die 20 Prozent gestiegen sei.

"Das klassisch deutsche Setting des Spargel-Essens in der Tradition gutbürgerlicher Küche mit Fleisch, Gemüse, Sättigungsbeilage und Soße sowie Besteck und dazu noch ein Glas Wein wird gerade total aufgebrochen", sagt der Herausgeber des Buchs " Wer bestimmt, was wir essen? ".

Sie brauchen am besten Dinge, die sie mit einem Löffel essen können.

"Leute unter 30 haben eher mehr Verzehrsituationen über den Tag, mögen All-in-one-Essen aus einem Topf oder einer Schüssel, sowas wie Bowls, was es in vielen Asia-Läden oder arabischen Lokalen gibt", sagt Hirschfelder. Wichtig sei, dass es "easy to eat" sei, auch ohne viel Besteck. Spargel passe nicht dazu, "dass man beim Essen mit dem Handy spielt". Junge Leute heute brauchen aus Sicht von Hirschfelder "Dinge, die sie mit einem Löffel essen können".