Trotz Krise Spendenbereitschaft in Deutschland auf Rekordniveau

Die Spendenbereitschaft in Deutschland liegt trotz hoher Inflation weiter auf Rekordniveau. Nach Angaben des Deutschen Spendenrates wurde in den Monaten Januar bis September das bisher höchste Ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum noch übertroffen. Demnach kamen im laufenden Jahr bisher 3,8 Milliarden Euro an Geldspenden zusammen. Mit drei Vierteln sei der Hauptanteil der Spenden in den Bereich humanitäre Hilfe geflossen.