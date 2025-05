Auch für die Vorständin Sportentwicklung beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), Michaela Röhrbein, stellt die Gewinnung von ehrenamtlichen Schiedsrichtern und Wettkampfleitern das größte Problem dar. Gleichzeitig sei in vielen Vereinen das Geld knapp. In den vergangenen Jahren hätten finanzielle Mittel für Investitionen gefehlt.



Der DOSB hat gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft sowie den 16 Landessportbünden den Bericht in Auftrag gegeben.