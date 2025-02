Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Sebastian Kahnert

Bundeshaushalt Wie fehlendes Geld Sprach- und Integrationskurse erschwert

08. Februar 2025, 05:00 Uhr

Sprache ist der Schlüssel zur Integration, heißt es immer. Denn nur wer sich verständigen kann, nimmt auch aktiv am gesellschaftlichen Leben teil. Deswegen gibt es in Deutschland die Integrationskurse. Allerdings steht in diesem Jahr voraussichtlich weniger Geld dafür zur Verfügung. Anbieter der Kurse haben schon angefangen zu streichen. Auch sogenannte Berufssprachkurse, die auf die Integrationskurse aufbauen, fallen weg.