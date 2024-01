Bildrechte: picture alliance/dpa/MAXPPP | Lp/Olivier Lejeune Macron erinnerte auch an den Tod Jacques Delors' am 27. Dezember. Beide seien Gründerväter der europäischen Einigung und der Aussöhnung der Völker gewesen. Mit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags am 22. Januar 1963 seien Deutschland und Frankreich dafür in die Pflicht genommen worden. Wolfgang Schäuble gehörte damit zur Generation der Baumeister Europas, sagte Macron.

Der "vollendete Staatsdiener"

Dass das freundschaftliche Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich Schäuble immer ein Anliegen gewesen sei, betonte auch Bärbel Bas. So habe er auf den Tag genau vor sechs Jahren in der französischen Nationalversammlung gesprochen und für eine gemeinsame Kammer mit dem Bundestag geworben. Bas erinnerte zudem an Schäubles Architekten-Rolle bei der Deutschen Einheit. Ihr Amtsvorgänger sei der "vollendete Staatsdiener" gewesen.

Der CDU-Chef und langjährige Partei-Weggefährte, Friedrich Merz, sagte in seiner Gedenkansprache, Schäuble sei zwar in politischen Belangen oft hart gewesen, in seinem Umgang mit anderen Politikern jedoch immer fair und respektvoll. Schäuble sei stets bereit gewesen, im Interesse Europas Kompromisse zu machen. Bildrechte: IMAGO / Christian Spicker

Vor Beginn des Trauerstaatsaktes hatte die ehemalige Bundeskanzlerin, Angela Merkel, ein kurzes Interview gegeben und Schäuble darin als "Anker der Stabilität" gewürdigt. Auch sie stellte seine Rolle als "glühender Verfechter der deutschen Einheit" heraus sowie bei der Überwindung der Euro-Krise.

Gottesdienst im Berliner Dom