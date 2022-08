Immer weniger Menschen in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen sind verheiratet oder leben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Zum Ende des Jahres 2021 erreichte sie einen neuen Tiefststand von rund 136.000 jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. Ende 2011 waren in dieser Altersgruppe noch mehr als 246.500 Menschen verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft. Im Jahr 1991 gab es sogar rund 990.000 Verheiratete in dieser Altersgruppe. Damals war etwa jeder zehnte (9,6 Prozent) im Alter von 15 bis 24 Jahren verheiratet, 2021 lebte nicht einmal mehr jeder fünfzigste in einer Ehe oder Lebenspartnerschaft (1,6 Prozent).