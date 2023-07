Der Stau gehört eigentlich zur Urlaubsfahrt dazu wie die Sonne, die man am Urlaubsort erwartet.

Eeine sichere Methode, um ohne Stau in den Urlaub zu fahren, gibt es Schreckenberg zufolge nicht. "Der Stau gehört eigentlich zur Urlaubsfahrt dazu wie die Sonne, die man am Urlaubsort erwartet", sagt er. Es sei tatsächlich so, dass Menschen, wenn sie nicht im Stau gestanden haben, denken, sie hätten etwas falsch gemacht. Der Stau sei eine Zwangspause auf dem Weg zum Urlaubsort, weswegen man auch danach das Gefühlt habe, wirklich im Urlaub zu sein.