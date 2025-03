Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckhardt hat den Rückgang der Frauenquote in der Politik ebenfalls kritisiert. Die Grünen-Politikerin sagte dem MDR, ob die Gesellschaft politisch und ökonomisch beieinanderbleibe hänge auch davon ab, mit welcher Haltung man Frauen in einer Bundesregierung präsentiere. Göring-Eckardt sagte, sie könne nur hoffen, dass die in der Verfassung niedergeschriebene Gleichberechtigung auch selbstverständlich umgesetzt werde.

Steinmeier verwies darauf, dass dort, wo Frauen und Männer gleichberechtigt seien, Gesellschaften freier, erfolgreicher, demokratischer und offenbar auch glücklicher seien. Es sei kein Zufall, dass "ausgerechnet die Länder, in denen die Gleichstellung am weitesten fortgeschritten und die gesellschaftliche Ungleichheit am geringsten ist – Finnland, Island, Norwegen, Schweden –, dass diese Länder sich Jahr für Jahr die ersten Plätze im 'World Happiness Report' sichern".

Organisationen rufen Politik zu Maßnahmen auf

Mehrere Organisationen riefen die Politik zu wirksameren Maßnahmen für mehr Gleichberechtigung auf. "Unverzichtbar sind Investitionen in die Infrastruktur: Bedarfsdeckende Angebote für Kinderbetreuung und mehr Unterstützung bei der häuslichen Pflege sind notwendig, um Frauen mehr Erwerbsarbeit zu ermöglichen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken", erklärte etwa die Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Elke Hannack.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi forderte eine klare Entlastung von Frauen durch mehr planbare freie Zeit, eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit und gesündere Arbeitsbedingungen.

Die Chefin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, sprach sich vor dem Hintergrund der laufenden Sondierungen für eine Regierungsbildung für einen ausreichenden Anteil von Frauen im künftigen Kabinett aus. "Gerade die Regierung muss ein Vorbild in Sachen Gleichstellung sein", sagte Bentele. "Doch noch immer sind Frauen in Führungspositionen, in Unternehmen und politischen Ämtern, deutlich unterrepräsentiert."