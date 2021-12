Steinmeier sprach in der Weihnachtsansprache auch große Fragen wie den Klimaschutz an, bei dem es nicht nur die eine richtige Antwort geben werde, die alle überzeuge. Und er erinnerte an die Flutkatastrophe im Sommer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Solidarität mit den Flutopfern und die Hilfe machten Hoffnung. Der Bundespräsident würdigte zudem das ehrenamtliche Engagement der Menschen, die Tag für Tag das Netz knüpften, das die Gesellschaft im Guten verbinde und zusammenhalte.