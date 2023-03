Die Liste der Medikamente mit Lieferengpässen ist in Deutschland in den vergangenen drei Jahren länger geworden: Aktuell sind es beispielsweise: Antibiotika, Schmerzmittel oder Krebsmedikamente. Nicht für alle gibt es einen Ersatz mit gleichem Wirkstoff. "Es geht um Menschenleben. Es geht um die Gesundheit von Menschen", sagt Allgemeinmedizinerin Ines Richter-Kuhn, die in ihrer Praxis in Dresden die Verunsicherung der Patienten durch fehlende Medikamente täglich erlebt.

Lieferengpässe sind ein deutsches und ein EU-weites Problem. Häufig betroffen sind sogenannte Generika. Nachahmer-Präparate, die günstiger sind, weil der Patentschutz abgelaufen ist. Sie machen 80 Prozent aller in Deutschland verschriebenen Medikamente aus. Doch: Viele Pharma-Unternehmen haben Teile der Generika-Produktion in Drittstaaten ausgelagert – vor allem nach China und Indien. Dort lassen sich die Medikamente bis zu 40 Prozent billiger herstellen. Das hat zu strategischen Abhängigkeiten von diesen Ländern und zu fragilen Lieferketten geführt – wie auch die Corona-Pandemie deutlich gezeigt hat.

Deshalb wird seit rund drei Jahren diskutiert: Lebenswichtige Medikamente sollen wieder verstärkt in Europa produziert werden. Es ist ein langwieriger und komplexer Prozess. Die EU will gegensteuern, doch sie hat nur eingeschränkte Kompetenzen. Für die Gesundheitspolitik sind die 27 Nationalstaaten zuständig. "Das heißt hier geht es wirklich darum, auf der EU-Ebene Rahmenbedingungen zu schaffen", sagt die Pharma-Expertin des Instituts für Wirtschaft in Köln, Jasmina Kirchhoff. Diese sollen "die nationalen Gesundheitssysteme dabei unterstützen, ihre Arzneimittelversorgung, ihre Finanzierung der Gesundheitssysteme krisensicher aufzustellen."

Versorgungssicherheit in Europa abzusichern, schaffe man nur gemeinsam, so die Grünen-Gesundheitsexpertin Doktor Paula Piechotta. "Ein Land allein schafft das nicht, gegen globale Lieferengpässe mit einer kleinen nationalen Lösung anzukämpfen". Immerhin einige Schritte sind gemacht.

In dem Werk in Kundl wird ein Antibiotikum hergestellt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein Beispiel: In Kundl in Österreich steht die letzte große europäische Produktionsstätte für Penicilline, einem überlebenswichtigen Antibiotikum. Das Werk wird von einem großen Generika-Unternehmen betrieben. "Also hier wären wir bei Penicillinen unabhängig von Asien. Von der Wirkstoffproduktion bis zum Endprodukt", sagt Thomas Weigold, Geschäftsführer von HexalAG/Sandoz International.



Das Werk gibt es bereits seit über 70 Jahren. Doch um es international wettbewerbsfähig und am Standort zu halten, subventioniert es der österreichische Staat einmalig mit 50 Millionen Euro. Im Gegenzug soll der Standort für mindestens zehn Jahre gesichert werden. Das Unternehmen investiert weitere 150 Millionen Euro in Modernisierung und Ausbau. "Ich glaube, das war eine sehr, sehr vernünftige Allianz, die sich hier gefunden hat, um eine Grundversorgung abzusichern." Das Unternehmen liefert das "Penicilin V" weltweit aus. Die produzierte Menge würde in einem Krisenfall reichen, um die Versorgung von Europa zu decken.

Auch Frankreich subventioniert den Aufbau eines Werkes, um Paracetamol – ein generisches Schmerz- und Fiebermittel herzustellen – mit rund 30 Millionen Euro. Noch hat sich die EU nicht geeinigt, welche Medikamente für die Grundversorgung zwingend wieder hergestellt werden sollen. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von 460 Arzneimitteln, die notwendig sind um die wichtigsten Bedürfnisse der öffentlichen Gesundheit zu decken.