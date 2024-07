Frenzel sagt, er bemerke beim Spielen die Frustrationstoleranz der Kinder und Jugendlichen. "Auch Gewalt war plötzlich ein Thema, wo man dann gefragt hat: 'Hey, was macht dich eigentlich so wütend in dem Moment?' Da konnte man gut weiterarbeiten", erzählt der Sozialarbeiter. Er erinnert sich an einen jungen Menschen. "Den kenne ich bis heute noch. Und da war es gut, das zu haben, weil man dann so Anknüpfungspunkte hatte. Wo kommt der Frust her, der sich über das Spielen entladen hat?"