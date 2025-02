Öffentlicher Dienst Neue Warnstreiks in Mitteldeutschland stehen an

Auch in Sachsen stehen am Donnerstag (27.02.) weitere Streiks bevor. In Chemnitz ruft Verdi dann alle Beschäftigten, Auszubildenden, Studierenden und Praktikanten in kommunalen Kitas zum ganztägigen Warnstreik auf. Auch die Beschäftigten des Landratsamts im Kreis Leipzig sowie des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle am Standort Borna sollen am Donnerstag ihre Arbeit niederlegen.