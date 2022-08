Zurück in Apolda. Nicht nur das Freizeitbad braucht Energie. Vor allem die Schwimmhalle muss im Herbst und Winter laufen. Schon in der Corona-Zeit sind hier viele Schwimmkurse ausgefallen. Mit fatalen Folgen: "Man sieht das natürlich erst in ein paar Jahren, wenn jetzt eine Nichtschwimmer-Generation dadurch heranwachsen würde, macht sich das erst in drei Jahren bei den Kindern bemerkbar. Der Nichtschwimmeranteil, gerade an Schulen, ist sehr hoch. Also ist da unwahrscheinlicher Bedarf", erzählt Thomas Büttner.