Studie der Universität Konstanz Präsenzpflicht am Arbeitsplatz belastet Mitarbeiter

Demnach sind nach der Corona-Pandemie 22 Prozent der Unternehmen zu einer verpflichtenden Arbeit im Büro für ihre Mitarbeiter zurückgekehrt. In einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung der Uni heißt es, in diesen Firmen berichteten die Angestellten häufiger von erheblichen gesundheitlichen Problemen. Studienautor Florian Kunze erklärte, Mitarbeitende mit Präsenzpflicht beklagten fast doppelt so häufig Belastungs- und Erschöpfungssymptome.