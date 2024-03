Nach einer Studie der Unfallforschung der Versicherer sind Kinder beim Transport auf Lastenfahrrädern oftmals schlecht gegen Unfälle geschützt. "Das Lastenfahrrad ist als neues Verkehrsmittel hinzugekommen und hat in Sachen Sicherheit noch einiges aufzuholen", sagte die Leiterin der Unfallforschung, Kirstin Zeidler, MDR AKTUELL. So seien vor allem dreirädrige Lastenräder schwer zu fahren und kippanfällig. "Die Kinder, die in dieser Box sitzen, haben am Oberkörper und am Kopf nahezu keinen Schutz."