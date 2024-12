Kindern und Jugendlichen in Deutschland geht es psychisch immer noch schlechter als vor der Corona-Pandemie. Das geht aus der neuesten Befragungen der sogenannten Copsy-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), die am Mittwoch präsentiert wurde, hervor. Demnach gaben zuletzt 21 Prozent der befragten Kinder an, dass ihr Wohlbefinden eher schlecht sei und sie Angstsymptome oder andere psychische Beschwerden hätten.