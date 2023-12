Es waren zwei Zahlen, die in diesem Jahre für Aufsehen sorgten. Jede zweite britische Frau in den Wechseljahren überlegt, im Job kürzer zu treten oder ganz auszusteigen. Durch den Arbeitsausfall von Frauen in den Wechseljahren entsteht der US-Wirtschaft jährlich ein Schaden von 27 Milliarden US-Dollar. Politik und Wirtschaft sind alarmiert, mittlerweile auch in Deutschland. Um diese Thematik wissenschaftlich zu beleuchten, startete ein Forschungsprojekt an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Die Studie MenoSupport ist die erste dieser Art in Deutschland und hat erste Zwischenergebnisse präsentiert.