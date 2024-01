Auch Falk möchte in das Programm, doch da gibt es ein riesiges Problem: Es gibt nicht genügend Plätze . In Halle organisiert die zentrale Drogenberatungsstelle "Drobs" die Substitution. Interviews zum Thema gibt man dort nicht, teilt jedoch auf Anfrage mit, dass es in Halle drei Arztpraxen gebe, die sich am Substitutions-Programm beteiligen und schreibt: "Die Kapazitäten dort sind aktuell ausgeschöpft."

Das ist nicht nur in Halle so. In Dresden sieht es ganz ähnlich aus. In der Landeshauptstadt von Sachsen war die Praxis Meinhardt/ Lange jahrelang die einzige, die Opioid-Substitution anbot. Entsprechend lang sind Wartelisten für die Neuaufnahme in das Programm und entsprechend groß ist auch das Einzugsgebiet. Patienten reisen selbst aus 100 Kilometer Entfernung an. "Wir können im Moment gar nicht mehr aufnehmen. Das ist schon seit langem so", sagt Ärztin Rita Meinhardt. Immerhin – seit ein paar Monaten gebe es eine zweite Praxis, die einige Patienten zur Substitution aufgenommen habe. Trotzdem sei der Bedarf immer über dem, was sie leisten könnten.