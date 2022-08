Deshalb müsse die Prävention schon in der Schule beginnen, sagte Joseph, bevor die Kinder in Kontakt mit der Droge kämen. Als Vorbild nannte er den Kampf gegen das Rauchen. Hier habe man funktionierende Pläne aufgestellt und aktiv in den Schulen gearbeitet. Die Zahl junger Raucher sei daraufhin über Jahre hinweg zurückgegangen.