Der Grund für die Misere bei den Supercomputern, den Hecker anführt, klingt etwas paradox. Es fehle laut dem Experten auch an Nachfrage und darum werde kaum in den Aufbau von Supercomputern investiert. "Weil viele Startups wissen, dass sie hierzulande auch wegen des bürokratischen Aufwands nicht an Kapazitäten von so großen Rechnern herankommen, denken sie erst gar nicht so groß und planen von vornherein mit kleineren Rechenleistungen oder greifen auf Rechenkapazitäten im Ausland zurück", sagte Hecker dem MDR. Die hohen Stromkosten in Deutschland seien zudem ein Standortnachteil für gigantische Rechnerfarmen, die sehr viel Energie benötigen.