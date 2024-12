Die Arbeitsmarktforscherin Kosyakova geht davon aus, dass die Quote aber eigentlich noch höher liegen müsste: "Es gibt Gruppen, die nicht arbeiten können, also gar nicht arbeitsfähig sind. Traumatisierte Personen, Menschen in Elternzeit, in Sprachkursen oder in Maßnahmen – die stehen dem Arbeitsmarkt quasi nicht wirklich zur Verfügung, aber sie werden in diese Quote mitberechnet."