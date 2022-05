Der Grund dafür: Wegen der Inflation kalkulieren die Discounter genauer, dadurch reduzieren sich die Überbestände. Für die Tafel ist das ein Problem, erklärt Mitarbeiterin Anja Friedrich. "Wir versuchen schon, auch woanders noch Ware her zu bekommen, aber ist halt nicht so einfach. Weil, es betrifft ja alle Tafeln, also es betrifft ja nicht nur uns, sondern es betrifft alle." Wenn der Zuwachs an Neukunden anhält, braucht es Lösungen – mehr Geld, mehr Ehrenamtliche, mehr Lebensmittel. Damit sie auch in Torgau und Jena alle weiter versorgen können.