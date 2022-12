"Zeitweise hatten in diesem Jahr rund 30 Prozent der Tafeln einen Aufnahmestopp", sagte der Tafel-Chef weiterhin. Die meisten Tafeln konnten zwar weiter machen, mussten jedoch kleinere Mengen pro Haushalt verteilen. So auch die Tafel in Magdeburg. "Wir haben gesagt, dass die Leute nicht mehr zwei Mal in der Woche Lebensmittel bekommen, sondern nur ein Mal. Damit können wir die Lebensmittel strecken und schauen, dass jeder etwas bekommt", erklärt Holger Franke, Leiter der Tafel in Magdeburg.